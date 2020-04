Oggi la Chiesa festeggia S. Vincenzo ‘”O Munacone”, fermò il colera a Napoli

Morto in Bretagna nel 1419 durante uno dei suoi numerosi viaggi, fu canonizzato nel 1455 da Callisto III nella chiesa domenicana di Santa Maria sopra Minerva a Roma. Il suo culto si è diffuso nei secoli in tutta l’Europa ed oltre, manifestando vette di massima devozione negli Stati che hanno conosciuto un contatto diretto con la cultura spagnola e con l’Ordine dei Domenicani come l’America Latina, nel dettaglio in Venezuela, Brasile, Cile e Colombia mentre in Italia il suo culto è particolarmente sentito nel Sud dello Stivale.

Nella città di Napoli, San Vincenzo Ferreri è compatrono insieme ad altri 51, di cui sette spagnoli, e patrono del Rione Sanità, conosciuto con l’appellativo di “‘O Munacone”. La sua statua è conservata nellaBasilica di Santa Maria della Sanità(meglio conosciuta, appunto, come Chiesa di San Vincenzo alla Sanità), sita nel cuore del quartiere, dove atmosfera barocca e tradizione popolare si fondono per creare un perfetto connubio.

Oltre la statua della Sanità, numerosi sono i contributi provenienti dall’arte figurativa presenti nella città di Napoli che testimoniano il fascino che il santo ha suscitato non solo nel popolo basso ma anche negli artisti, pittori, scultori ed intellettuali che sono transitati per il centro partenopeo, come evidenziano la presenza del polittico del Colantonio dedicato al santo, conservato tutt’ora presso la Chiesa di San Pietro Martire all’Università, ed il busto d’argento del 1838, opera di Luigi Capozzi su disegno di Camillo Guerra.

Fonte: vesuviolive.it