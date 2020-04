Oggi giornata mondiale della danza: Floriana Monici e Veronica Maya rappresentanti della penisola sorrentina.

Oggi si festeggia la giornata mondiale della danza e, per la prima volta da quando è stato creato questo appuntamento nel 1982, i teatri sono chiusi e le Accademie sono vuote, ma il ballo non si ferma ed entra dentro le case di chi è appassionato di danza attraverso Internet. Stamattina alle ore 11 Eleonora Abbagnato ha tenuto una lezione a distanza, dalla sua casa di Ibiza dove sta trascorrendo la quarantena con tutta la famiglia, con i danzatori del Teatro dell’Opera, ognuno naturalmente dalla propria abitazione. Nel pomeriggio, a La Scala di Milano, i primi Ballerini del Teatro hanno avuto un momento di incontro, insieme a Frédéric Olivieri, Direttore del Corpo di Ballo scaligero. Il pensiero di noi di Positanonews va anche alle nostre ballerine “made in penisola sorrentina” Floriana Monici e Veronica Maya che hanno calcato negli anni palcoscenici importanti, rendendo orgoglioso il popolo costiero.