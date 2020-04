Oggi l’attore positanese Giuseppe Rispoli ci regala la 27esima favola dell’appuntamento #iorestoacasa. Anche il racconto di oggi è dedicato alla sua amata Positano e ci parla del nome delle tantissime scalinate che caratterizzano il paese e che lo attraversano dal mare alla montagna. E così Giuseppe ipotizza, ad esempio, l’origine di Via Mangialupini. Ricorda poi, tra le tante, Via Boscariello, Via dei Gladioli, Via Corvo, Via San Giovanni, Via Trara Genoino, Via Monte, Via San Sebastiano, Via dei Mulini. Insomma… tutti nomi legati a citazioni storiche, religiose ed ambientali. E conclude con Via Maria Netti ipotizzando, con la fantasia che lo contraddistingue, il perché di quel nome e chi fosse la donna a cui la stradina è stata dedicata. Ascoltate la favole e ne saprete di più…