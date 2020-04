Nuovi esperimenti contro il covid-19. A Salerno il “Ruggi” tenta una sorta di trasfusione

Anche al Ruggi si sta lavorando a una sieroterapia per sconfiggere il Coronavirus. Si tratta – come spiega il virologo Giulio Tarro in un’intervista al quotidiano “Il Mattino” – di una specie di trasfusione legata soltanto al plasma.

“Gli anticorpi si trovano già nei soggetti guariti e si possono utilizzare per curare i soggetti affetti da una forma grave di malattia. Secondo lavori scientifici già pubblicati, bastano 200 ml di plasma del soggetto guarito per neutralizzare il virus in 48 ore. Una specie di trasfusione, ma legata soltanto al plasma: con il sangue dei guariti si curano i malati. In alcuni ospedali ciò avviene già, come a Mantova, Pavia e Salerno. E presto anche a Pisa”. Per ora, comunque, si è ancora in una fase embrionale e solo il tempo potrà dire se questa terapia sia realmente efficace.“