Nuove disposizioni all’ospedale di Castellammare: l’area “filtro” e una stanza covid-19 in ogni reparto

Arrivano nuove disposizioni per l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Si tratta di nuove direttive fondamentali anche per ridurre le pressioni al nosocomio di Sorrento, dove vengono trasportati i pazienti in caso di mancanza di posti letto a Castellammare e Vico.

Tra le nuove disposizioni introdotte dal direttore Rosa Santarpia, spicca la novità di una stanza covid-19 in ogni reparto, del tutto isolata e con pochissimi infermieri e dottori al giorno. All’interno il malato, se in grado, dovrà indossare una mascherina e garantire aria alla stanza aprendo le finestre.

Maggiore attenzione anche ai nuovi pazienti in arrivo: tutti coloro che manifestano i sintomi tipici da infezione al coronavirus dovranno essere sottoposti al tampone e anche se quest’ultmo dovesse dare esito negativo, dovranno essere sempre monitorati dal personale. Al loro arrivo saranno accolti, come già accadeva, in un pre triage dove saranno svolte tutte le analisi del caso mentre i casi sospetti, ma negativi, saranno poi spostati in un’area che la Santarpia ha definito come “Filtro”. Qui saranno monitorati fino a quando le condizioni non miglioreranno.

Istruzioni rigide anche negli spogliatoi del personale a contatto con i malati, la cui strada di accesso sarà delimitata da un percorso di ingresso e uno di uscita.