Nocera piange Antonio Comitino. Il sindaco accusa “De Luca indaghi sulle infezioni da Coronavirus prese nell’Ospedale”

Nocera Inferiore. Ancora un caso di Coronavirus Covid-19 che si sospetta , qualcuno ne è addirittura certo, sia stato preso in Ospedale in Campania. Ha scritto un pezzo di storia dell’economia di Nocera Inferiore degli ultimi anni. Era stato, infatti, uno dei primi imprenditori a credere nel progetto di Fosso Imperatore nonché presidente del Consorzio che raggruppava tutti gli industriali di quell’area. Colui il quale, anni fa, aveva accolto l’appello di tanti nocerini, accettando di investire nella sala Roma per ridare vita ad una delle storiche sale cinematografiche della città. Il Coronavirus ha strappato anche lui all’affetto dei suoi cari. Antonio Comitino, 65 anni, titolare della Starpur, l’azienda che aveva avuto l’intuizione di abbinare legno ed alluminio per produrre infissi di alta qualità, è morto ieri mattina all’ospedale Ruggi di Salerno. Ucciso dal Covid 19, che il noto imprenditore avrebbe contratto all’ospedale di Nocera Inferiore scrive Daniela Faiella su Il Mattino

LA DENUNCIA

La conferma arriva dal sindaco della città, Manlio Torquato: «Piangiamo un’altra vittima ma questa volta, come temevamo, viene fuori dall’ospedale, uno di quelli che verosimilmente hanno contratto lì l’infezione». Antonio Comitino era stato, infatti, ricoverato nel reparto di chirurgia dell’Umberto I, chiuso alla fine della scorsa settimana per la catena di contagi tra personale sanitario e pazienti. Il titolare della Starpur era uno di quei pazienti risultati poi positivi al tampone. Era stato dimesso, ma qualche giorno dopo il suo ritorno a casa, per l’aggravarsi delle condizioni, era stato trasferito nuovamente in ospedale, al Ruggi di Salerno, dove ieri mattina è morto. Lascia la moglie Pasqualina e i figli Elena e Alfredo. «Chiamerò nuovamente il presidente della Regione ma non per gli auguri, perché intervenga», tuona Torquato, intenzionato più che mai a proseguire la sua battaglia, in tutte le sedi istituzionali, per far sì che l’ospedale di Nocera Inferiore non diventi un nuovo focolaio dell’infezione.

LA SITUAZIONE

Sempre a Nocera Inferiore è ritornato, invece, a casa ieri, dopo ben ventinove giorni, il primo contagiato che era ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli. Spostandoci a Scafati, desta preoccupazione il caso del marocchino 38enne risultato positivo venerdì sera. Vive nel centro storico, come gran parte della comunità magrebina, concentrata appunto nell’ampio quartiere alle spalle di piazza Vittorio Veneto. Si tratta del primo extracomunitario contagiato nell’Agro. Si sta cercando di capire dove e come abbia contratto il virus. Sua moglie ha partorito poche settimane fa. Anche lei è stata sottoposta a tampone, insieme ai figli e agli altri contatti stretti. Intanto, sempre a Scafati, dove ieri non si sono registrati altri contagi, è operativo da venerdì il pronto soccorso Covid, deputato all’accertamento dei casi. Ieri mattina il commissario Asl Mario Polverino ha incontrato i referenti del pronto soccorso dell’ospedale di Nocera Inferiore per ribadire la necessità di sollecitare il servizio 118 affinché tutti i casi da accertare vengano trasportati al pronto soccorso Covid di via Passanti. Ad Angri, dove il numero dei positivi resta invariato, c’è attesa per l’esito di altri tamponi effettuati negli ultimi giorni. Sul territorio sono stati ulteriormente intensificati i controlli. C’è ancora gente che circola in strada. Ieri mattina gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Anna Galasso, hanno transennato ed interdetto l’accesso ai giardini di piazza Trivio e piazza Annunziata. Da don Luigi La Mura, uno dei sacerdoti più amati in città, arriva un messaggio di speranza in occasione della Pasqua. «Non preoccupatevi delle Chiese chiuse, occupatevi a restare a casa e a rispettare per il proprio ed altrui bene quanto, saggiamente e autorevolmente, prescritto dalle autorità. Nelle chiuse chiese del mondo, oggi più che mai, entreranno in invisibile presenza i sentimenti umani e religiosi, la laicità dei cercatori di senso all’esistere, unitamente al dolore di quanti non hanno potuto regalare nemmeno una tenerezza alla persona cara, partita per l’eternità». Sul fonte contagi, nella giornata di ieri se ne sono registrati solo due nuovi a Pagani (per un totale di 21 casi).