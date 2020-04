Niente caffè. A queste condizioni non apro.

Così ci dice il noto gestore del bar della zona dei grandi alberghi della Penisola. Sono qui per i giornali, per i tabacchi, ma non per il caffè. Le condizioni poste del decreto, in cui si parla dei asporto, di sanificazione, dai metri quadri, fanno si che il mio bar non può funzionare per il momento. Aspettiamo tempi e modalità diverse.