Nel ricordo di Giovanni Caso

E’ trascorso un anno dalla prematura scomparsa dell’avvocato Giovanni Caso, abile civilista patrocinante in Cassazione, specializzato in diritto marittimo e bancario, appassionato di motociclismo e biliardo, affermato velista, al punto da poter annoverare la partecipazione a quasi tutte le edizioni della regata Brindisi-Corfù. Lo ricordiamo innamorato della vita e dispensatore di entusiasmo, ha lasciato un vuoto enorme in quanti lo hanno incontrato anche solo per circostanze di lavoro o di svago. Il suo amore per la famiglia e per gli amici ha lasciato indelebile il segno di una vita – seppur breve – vissuta in pienezza per fare del bene al prossimo. Giovanni Caso è stato un memorabile interprete della migliore poesia napoletana, alla cui cultura era legato per origini familiari (il papà Lauro Caso è un ex pilota di porto originario di Meta), ha saputo insegnare a chiunque lo abbia conosciuto l’arte di osare la gioia, che solo chi abita la poesia sa esaltare, e ne è stato degno interprete fino all’ultimo respiro. Gli è già stato intitolato uno dei trofei della regata, mentre una giornata di approfondimento in materie giuridiche e deontologia forense organizzata in suo ricordo è stata rinviata a causa dell’emergenza covid 19. Sempre per quest’ultima ragione non sarà possibile la celebrazione eucaristica nel giorno del primo anniversario, ma un momento di preghiera condivisa da remoto sarà curata da S.E. Mons. Giuseppe Satriano in occasione del 7 aprile 2020.

Ai familiari di Giovanni l’abbraccio sincero della nostra redazione.

Ncopp’ a sta Terra di Eduardo De Filippo

Te pare luongo n’anno

e passa ambressa;

quann’è passato se ne va luntano;

ne passa n’ato

e quanno se n’è gghiuto

corre pur’isso nziem’ a chillo ‘e primma,

e nzieme a n’ati cinche

vinte

trenta

se ne vanno pe’ ll’aria

ncopp’ ‘e nnuvole.

E ‘a llà tu siente comm’ a nu frastuono

ch’è sempe ‘o stesso

‘a quanno ‘o munno è munno

ncopp’ a sta terra:

comme si fosse ‘a banda d’ ‘o paese

ca scassèa mmiez’ ‘o vico

e s’alluntana.

Trase int’ ‘e rrecchie quanno sta passanno

e nun ‘a siente cchiù quann’è passata.

Ma na cosa te resta:

sa che te rummane?

Te rummane ‘o ricordo ‘e nu mutivo

comme fosse na musica sperduta

‘e nu suonno scurdato,

ca t’è paruto vivo

chiaro cchiù d’ ‘o ccristallo

dint’ ‘o suonno

e nun ‘o puo’ cunta’ quanno te scite

manc’a te stesso,

tanto è fatto ‘e niente.