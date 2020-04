Nel mondo è in pericolo l’articolo più importante, l’uguaglianza – Salvatore Cimmino

Prima o poi doveva succedere. È successo. In Italia, negli Stati Uniti e non solo, alle persone con disabilità vengono spesso negate le cure salvavita contro il covid19.

La crisi attuale, sebbene senza precedenti, richiede che il rispetto delle norme internazionali sui diritti umani debba essere al centro delle risposte fornite dallo Stato e quindi dalle autorità sanitarie.

A questo proposito, è necessario ricordare l’Art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che stabilisce che gli Stati devono adottare “tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, comprese situazioni di conflitto armato, emergenze umanitarie e catastrofi naturali”.

Con “prima le persone sane” invece sta venendo meno l’impianto della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo: trovo aberrante negare il diritto ad essere diversi.

La maggior parte degli Stati ha imposto, a ragione, misure di distanziamento sociale per rallentare la propagazione del Covid19 ma non ha sempre rivolto sufficiente attenzione alle situazioni e alle esigenze specifiche delle persone con disabilità: il distanziamento sociale e l’auto isolamento possono rivelarsi impossibili per coloro che devono contare sull’aiuto degli altri per mangiare, vestirsi e lavarsi.

Questa scelta – che io trovo scellerata – conferma che non siamo ancora arrivati a concepire la disabilità come condizione normale, come una delle possibili situazioni di vita delle persone.

Ogni persona è persona sempre ed è più della sua condizione.