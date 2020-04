Nasce “Immuni”, l’app per la fase 2. Sostituirà le autocertificazioni?

Sono già stati avviati su un centinaio di utenti. i test per la verifica di Immuni, l’app sul tracciamento dei positivi. E’ probabile che debba essere emesso un Dpcm, se non addirittura una legge – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – che ne disciplini uso e finalità. Immuni funzionerà solo su base volontaria, i dati saranno anonimi, e l’infrastruttura che dovrà gestirla sarà pubblica e italiana. L’esecutivo non nega che scaricare l’app vorrà dire per la popolazione una maggiore libertà di movimento e, quindi, meno rischi nella fase 2. Per incentivarne l’uso si sta lavorando su diverse ipotesi: dai contributi economici per l’acquisto di uno smartphone che, generalmente, le persone molto anziane non possiedono, alla possibilità di avere un filo diretto con il medico di famiglia e anche di avere ricette e prescrizioni senza doversi recare al suo studio.