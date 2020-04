Nasce House quiz in casa Napoli.

Nasce un nuovo format in casa Napoli, tutto tra le mura delle proprie abitazioni per l’isolamento forzato che costringe i calciatori azzurri a non scendere in campo. Protagonista è Salvatore Esposito, attore noto per la parte in Gomorra e grande tifoso azzurro, amico di tanti calciatori del gruppo di Gennaro Gattuso. I primi protagonisti del quiz sono Lorenzo Insigne, Sebastiano Luperto e Kalidou Koulibaly. Esposito si è divertito a interrogare i tre azzurri con domande sulle serie Tv più amate degli ultimi anni. In premio in palio un corso di recitazione. Tra risate e battute varie, il vincitore, non senza qualche aiutino, è stato Lorenza Insigne!!!