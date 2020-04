Napoli. Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. Run Radio riparte!

Articolo di Maurizio Vitiello – Run Radio riparte!

Sarà difficile, ma si riapre pian piano …

Anche se non ha mai smesso di trasmettere musica fin dai primi giorni della crisi, l’emittente web dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa riprende le trasmissioni con un nuovo format.

“Run Radio Tips”, ideato e condotto da Alfredo d’Agnese e Antonio D’Amore, è una ‘pillola’ di 15 minuti che andrà in onda ogni martedì e giovedì alle ore 12 e sarà in replica ogni giorno alle 12, 15 e 19 a partire da giovedì 23 aprile.

Il programma conterrà tutte le novità e le informazioni dell’universo Suor Orsola, interviste telefoniche con docenti e studenti dell’ateneo, informazioni d’attualità su Napoli e dintorni.

Nella prima puntata del format tutte le news sui Test d’ingresso universitari a domicilio, la presentazione del progetto “Obiettivo Maturità 2020”, le conferenze in pillola del progetto “La quarantena con la cultura” che spaziano da Raffaello al cinema d’autore, il piano speciale di didattica online.

Martedì 30 aprile inoltre il sito e le pagine social torneranno pienamente attive, curate dagli studenti della redazione di Run Radio.

Notizia positiva del campo universitario.



Maurizio Vitiello