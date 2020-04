Napoli. Scomparso il filosofo Aldo Masullo.

Articolo di Maurizio Vitiello – Scomparso il filosofo Aldo Masullo, aveva 97 anni.

Mancherà Aldo Masullo, aveva festeggiato i 97 anni, compiuti a Pasqua.

Un anno fa ci fu compleanno e cittadinanza onoraria della sua Napoli, era nato ad Avellino, il 12 aprile del 1923, e al momento della consegna precisò: “Nel mio sogno, sia pure saltellando e sbeffeggiando come Pulcinella, Napoli riuscirà a costruire il rispetto di sé stessa.”

Forte era il suo legame con la città partenopea.

E’ stato docente di Filosofia teoretica dal 1955, professore ordinario dal 1967, attualmente era Professore emerito di Filosofia Morale all’Università Federico II.

Dal 1984 al 1990, era stato direttore del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Napoli.

Socio dell’Accademia Pontaniana, della Società Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti di Napoli, dell’Accademia Pugliese delle Scienze.

Era stato, inoltre, insignito della medaglia d’oro del Ministero per la Pubblica Istruzione.

Nella sua vita era stato candidato indipendente nelle liste del PCI, dal 1972 al 1976 è stato Deputato al Parlamento e, dal 1976 al 1979, Senatore della Repubblica e Parlamentare europeo.

Nelle due ultime legislature era stato Senatore della Repubblica.

Aldo Masullo per ricerca e insegnamento è stato in Germania.

E’ stato presente nel dibattito politico e nell’azione civile.

Da mente lucida della filosofia contemporanea, varie volte, si è prodotto in interventi polemici sulla stampa e dal vivo in dibattiti e conferenze.

Ha formato generazioni di allievi, a loro volta docenti e maestri in varie università italiane.

E’ stata persona di altissimo profilo etico, di profondo rigore intellettuale con lucide analisi politiche

Più volte abbiamo conversato con Aldo Masullo, che frequentava anche artisti e mostre, discutendo di critica d’arte contemporanea e sui suoi scritti inerenti.

Maurizio Vitiello

[Fonte foto di Aldo Masullo, allegata: Wikipedia]