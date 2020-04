Napoli primo giorno zero. Nessun morto e nessun contagio . Napoli e la Campania stanno mantenendo una situazione di controllo che fa ben sperare .

Zero nuovi contagi e nessun deceduto: quando ieri mattina Napoli ha scoperto il numero è rimasta travolta dalle emozioni, soprattutto quelle social perché sul fronte ufficiale e scientifico il rigore è rimasto intatto. Zero contagi, non avveniva da più di cinquanta giorni (54 per la precisione) e il dato assume un sapore ancora più intenso se unito a quello dei decessi che, dal 16 al 20 di aprile sono rimasti invariati, fermi a quota 52: anche questo un segnale importante nella lotta al virus, scrive Paolo Barbuto su Il Mattino di oggi .

L’emozione della città di Napoli è stata condivisa anche con le due intere province di Avellino (anche se ieri il governatore De Luca ha prorogato la zona rossa di Ariano Irpino fino al 22 aprile in attesa di dotare la popolazione di dispositivi di protezione individuale) e Benevento: anche in quelle porzioni di Campania la giornata di ieri ha regalato lo stesso dato confortante con nuovi contagi pari a zero. Anche in quei territori, ovviamente, gli esperti invitano a non abbassare la guardia.

LA SVOLTA

Il dottor Parrella, l’epidemiologo che segue con il suo algoritmo l’evoluzione dei contagi e fa parte dei consulenti della Regione sul tema del contrasto al virus, saluta questo traguardo con moderato ottimismo e sottolinea «l’obiettivo comune deve essere quello dell’intera Campania a quota zero nuovi contagi». Però Parrella sostiene che bisogna guardare con favore questi numeri (ricordiamo a tutti che sono stati diffusi ieri mattina ma sono riferiti alla giornata di domenica) e utilizzare questo entusiasmo per continuare a rimanere a casa: «Bene, benissimo il risultato della città di Napoli, adesso osserviamo lo sviluppo di questo dato per trarre definitive certezze».

LA SEQUENZA

La questione che viene messa sul tavolo proprio nel giorno dell’entusiasmo è, più o meno, la seguente: il dato di un singolo giorno può permettere un piccolo entusiasmo ma deve essere seguito da altri lunghi giorni nei quali il segnale viene ripetuto e, soprattutto, non bisogna pensare che le cosa stanno peggiorando se in uno dei prossimi giorni ci sarà una qualunque crescita del numero dei contagiati.

La questione è rilevante ed è necessaria per consentire alla popolazione di analizzarla con la dovuta cautela: perché un dato sia considerato attendibile occorrono giorni e giorni di costanza. A dire la verità il trend positivo s’è manifestato con particolare costanza esattamente da una settimana a questa parte quando il numero dei contagiati nella città di Napoli non ha mai superato le dieci unità al giorno.

LA PREOCCUPAZIONE

Il mondo degli epidemiologi in qualche modo riesce ad essere preoccupato anche di fronte a questa buona notizia. La paura è che la gente, stufa dopo giorni di restrizioni, possa decidere, in contemporanea, di abbandonare le buone pratiche che hanno permesso di raggiungere il risultato. «Rispettate il distanziamento sociale, continuate a restare a casa come avete fatto fino ad ora mostrando grande capacità di resistenza e mostrando il volto migliore della nostra terra», dice l’epidemiologo Parrella il quale sa bene che basterebbero una serie di piccole mancanze, in questo momento, per mandare all’aria i sacrifici degli ultimi due mesi.Del resto segnali di cedimento già se ne erano visti in città tanto da imporre alle forze dell’ordine di rendere più stringenti i controlli sulle persone in giro che aumentano di giorno in giorno.

I COMPLIMENTI

Di risultato eccezionale ma previsto ha parlato anche il sindaco De Magistris: «La città di Napoli sta dimostrando di avere tenacia e capacità per rispettare le regole e per vincere la battaglia contro il virus», ha spiegato il primo cittadino che ha anche ricordato il tentativo di infangare Napoli da parte di qualcuno che cercava a tutti i costi di dimostrare che il rigore non appartiene ai partenopei: «E invece siamo stati rigorosi e lo sono stati soprattutto i giovanissimi, i ragazzi della nostra città che sono stati capaci di resistere senza mostrare cedimenti». De Magistris ha anche proiettato lo sguardo verso il futuro, ai giorni d’estate che già da qualche giorno lui auspica come quelli del ritorno a una vita regolare: «Il 4 maggio si riapra, ma con regole certe in tutta Italia e senza differenze fra regione e regione. Riaprano i cantieri, si allenti la stretta sugli spostamenti, si riaprano parchi e possibilità di fare sport, ovviamente con le debite distanze e le dovute protezioni. Il percorso dovrà essere graduale e costante e potrebbe farci arrivare al 21 giugno, inizio dell’estate con una ritrovata serenità».