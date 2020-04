Napoli. Poliziotto di 35 anni ucciso mentre cerca di sventare una rapina

Tragedia, nella notte, a Napoli, dove un agente della Polizia di Stato, un uomo di 35 anni, è deceduto mentre era in servizio. Stando a quanto si apprende il poliziotto, in servizio presso il commissariato della Polizia di Stato di Secondigliano, è intervenuto insieme ai colleghi, in zona Capodichino, in seguito alla segnalazione di una rapina in banca, presso un istituto in via Abate Minichini. Arrivati sul posto, però, la volante è stata speronata dall’automobile dei banditi, in fuga dopo il colpo: purtroppo, per l’agente di polizia non c’è stato niente da fare, è deceduto a causa del violento impatto tra le due vetture, mentre il collega che si trovava con lui sull’auto di pattuglia è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto: le forze dell’ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, sono chiamate adesso a ricostruire con precisione i fatti. Da quanto si apprende, due dei rapinatori, entrambi stranieri, sono stati arrestati, mentre un terzo uomo, anche lui sull’automobile che ha speronato la volante della Polizia di Stato, è invece riuscito a darsi alla fuga; le forze dell’ordine sono sulle sue tracce.