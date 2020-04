Napoli. Palummella da capo ultras degli anni 80′ a nonno di 9 nipoti.

Forse se si chiedesse di Gennaro Montuori ad un tifoso del Napoli un po’ “agé”, la risposta potrebbe essere che non lo si conosce, ma se invece gli si chiedesse di “Palummella”, non potrebbe che scendere qualche lacrima sul suo volto. Questo accade perché Gennaro Montuori, detto Palummella, non è stato un semplice fan del Napoli ma è stato un capo ultras per eccellenza della curva b negli anni di Maradona. Colui che ha fatto cantare uno stadio intero e rabbrividire con le magnifiche coreografie che creava. Nel “campo” privato invece da padre di 5 figli ora è diventato nonno di 9 nipoti! Auguri Palummella!