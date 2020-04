Napoli. In onore di Pasquale Apicella poliziotto morto per sventare una rapina, il corteo dei colleghi. Positanonews condivide su tutti i social simbolicamente per ricordare un servitore della Patria, un uomo che si è sacrificato per il dovere, uno dei tanti eroi che sacrificano la vita per noi, orgoglio per la Campania. Positanonews ha condiviso oggi in primo piano sul nostro sito e su tutti i social network da Facebook, Twitter, Instagram e You Tube il ricordo di Pasquale. Per questo maledetto Coronavirus Covid-19 non si può fare un degno funerale, ma ci hanno pensato i colleghi. Volanti della polizia a sirene spiegate sotto la casa di Pasquale Apicella, il poliziotto morto nello scontro con l’auto dei rapinatori a Napoli, lo strazio della moglie e il bimbo di sei anni chiede: “dove sta papà?”. E’ un video “pesante” quello dell’omaggio dei colleghi dell’agente Pasquale Apicella che racconta tutto lo strazio per la morte assurda di un polizotto che aveva solo 37 anni, e il 10 gennaio era diventato padre per la seconda volta di una bambina. Si sente il pianto della neonata in casa, mentre la giovane vedova alla finestra può finalmente urlare al mondo la sua disperazione coperta dal suono delle sirene in strada . Questo video commovente va visto e sentito per far capire quanto dolore c’è in questi uomini e donne che sotto la loro divisa una un cuore e un’anima che sacrificano spesso per lo Stato e per noi cittadini. Grazie