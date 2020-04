Napoli. Non lo fa salire fuori fermata, uomo sputa in faccia al conducente Anm. Il consigliere Borrelli: “Con l’epidemia equivale a un colpo di pistola”

Napoli. Ha dell’assurdo quello che è accaduto oggi a Piazzale Tecchio ad un conducente Anm. Un uomo, nei pressi di Via Caravaggio, ha chiesto di salire sull’autobus al di fuori della fermata ma il conducente ha proseguito la propria corsa. Giunto alla fermata di Piazzale Tecchio il conducente è stato raggiunto dall’uomo che lo ha aggredito e poi gli ha sputato in faccia. Il conducente, inoltre, a causa dell’aggressione è caduto all’indietro battendo violentemente la testa sull’asfalto ed è stato necessario il trasporto presso l’ospedale “San Paolo” ed il successo trasferimento al “Cardarelli”. Oltre alle lesioni fisiche riportate il conducente è stato sottoposto al tampone per verificare un eventuale contagio da Covid-19 a causa dello sputo ricevuto sul viso. Il Consigliere dei Verdi Francesco Emilio Borrelli ha così commentato: “Una violenza del tutto gratuita e vergognosa. Sputare addosso ad una persona, con un’epidemia di queste proporzioni in corso, equivale allo sparo di un colpo di pistola, è un attentato alla vita altrui. Chiediamo che l’aggressore venga denunciato e punito molto severamente, ha messo in pericolo la vita di un uomo. Siamo vicini al conducente e alla categoria dei dipendenti delle aziende di trasporto pubblico, sin troppe volte vittime di aggressioni, in questo particolare momento, poi, rischiano la propria incolumità per garantire dei servizi ai cittadini, vanno tutelati. Inoltre siamo molto preoccupati per i super affollamenti che già avvengono all’interno dei mezzi pubblici in questa fase e che rischiano di aumentare in modo esponenziale dal 4 maggio”