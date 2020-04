Napoli. Mascherine a domicilio dalla Regione: distrutte le cassette della posta per derubarle

Centinaia di migliaia di mascherine consegnate dai postini nelle cassette delle lettere. Non a mano. È partita alcuni giorni fa la consegna a casa, tramite posta, delle prime mascherine, 4 milioni in totale, comprate dalla Regione Campania.

A quanto apprende Fanpage.it ieri nel rione Vasto, nel centro di Napoli, sono state scassinate le cassette postali di un condominio per rubare i dispositivi di protezione gratuiti; ha ricevuto la consegna soltanto chi era andato incontro al postino e le aveva ritirate di persona.

Altre segnalazioni di furti arrivano da diverse aree di Napoli, come a Calata Capodichino, ma anche da altre città: a Caserta, come racconta l’ex sindaco Pio Del Gaudio attraverso il proprio profilo Facebook, le mascherine sono state rubate in diversi rioni, sempre scassinando le cassette dove erano state lasciate dai postini.