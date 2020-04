Napoli – Inter: spunta la possibile data per il ritorno di Coppa Italia.

Nel corso del Consiglio di Lega è emersa una nuova possibilità per la ripresa della stagione: si potrà ripartire dalle semifinali di Coppa Italia. Juve-Milan e Napoli-Inter potrebbero giocare rispettivamente il 27 e il 28 maggio, entrambe in chiaro su Rai 1. Se il lockdown dovesse però protrarsi oltre il 4 maggio le date sarebbero riviste. Sabato 30 e domenica 31 poi via con gli incontri dell’ottava giornata di ritorno perché il campionato deve riprendere con un turno dedicato a tutte le squadre e non con i recuperi della sesta di ritorno (Inter-Samp, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma).