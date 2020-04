Napoli, il dott. Antonio Coppola si occuperà dell’emergenza delle strutture per anziani: “Via ai test rapidi”

Il dottor Antonio Coppola è stato da poco nominato dalla direzione strategica ASL Napoli 3 Sud commissario aziendale per la gestione e il coordinamento dell’emergenza Covid-19, riguardante le RSA.

Come ormai è noto, i problemi in queste settimane, per quanto riguarda le strutture per anziani, sono assolutamente da primo piano. Qualche giorno fa lo stesso Governatore Vincenzo De Luca ha richiesto controlli nelle strutture, le quali rischiano di diventare dei veri e propri focolai.

I colleghi di Metropolis hanno intervistato il dottor Coppola. “Abbiamo avviato da giorni un censimento di tutte le strutture sul territorio – ha dichiarato – Partiranno subito dei controlli sia sulle persone anziane ospiti che su chi lavora.

Avvieremo dei test rapidi che sono in grado di darci dei risultati in 10 minuti. Quelli che risulteranno positivi al primo accertamento saranno poi sottoposti a controllo del tampone. Quelli che risulteranno negativi, invece, ripeteranno l’esame dopo sei giorni.

Le persone con patologie pregresse vanno tutelate. Nelle strutture per anziani, una volta penetrato il virus, è difficile da combattere”.