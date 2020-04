Napoli, il contagio si allarga quartiere per quartiere Quando il governatore De Luca ha detto che c’era un nuovo focolaio al Vomero abbiamo deciso di andare a cercare nuovamente i dati dei contagi nei quartieri della città per capire cosa sta avvenendo a Napoli. Innanzitutto abbiamo notato che di focolai evidenti al Vomero non ce ne sono, e ce l’ha confermato anche l’Asl. Paolo Barbuto parla dello studio de Il Mattino con una crescita esponenziale dei contagi in alcuni quartieri, su tutti Stella-San Carlo e Soccavo Pianura.

” Prima, però, chiariamo che non si tratta di un’analisi scientifica né statistica: è la semplice comparazione dei due dati che Il Mattino è riuscito a procurarsi sulla diffusione del virus a Napoli, i primi riferiti alla fine di marzo, i secondi diffusi nella giornata di ieri. Li abbiamo affiancati, abbiamo valutato la crescita percentuale, municipalità per municipalità, e quello che vedete è il risultato che, lo ribadiamo, non pretende di avere valore scientifico, è semplicemente uno sguardo sulla città. che ci ha consentito di notare che il virus dopo essersi attestato inizialmente nei quartieri borghesi di Napoli, Chiaia e collina, adesso s’è diffuso capillarmente in ogni zona, con punte elevate nella terza municipalità, il cuore di Napoli, e sull’asse Est-Ovest con crescite importanti nella municipalità 6 e nella 9.

Un discorso a parte va fatto per i valori elevatissimi della decima municipalità che comprende il quartiere di Fuorigrotta. Quella crescita pari al 577% è, evidentemente, drogata dal grandissimo numero di contagiati individuati in una casa per anziani che si trova proprio a Fuorigrotta sicché dietro i numeri bisogna individuare la giusta chiave di lettura. Anche se, pur sottraendo ai contagiati totali della decima municipalità gli anziani della casa di riposo, il valore della crescita rimane ugualmente molto elevato.. ” Poi si parla dei contagi familiari