Napoli, carabinieri muore nella Domenica Santa: in corso le indagini

Non ce l’ha fatta il carabiniere di 39 anni arrivato nella notte tra venerdì e sabato scorso all’ospedale Cardarelli di Napoli con una ferita d’arma da fuoco all’altezza del mento. L’uomo, sposato e padre di un figlio, è deceduto nella giornata di Pasqua. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma le ferite riportate erano troppo gravi.

Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto anche se l’ipotesi al momento seguita è quella di un gesto volontario compiuto dallo stesso militare. Non sono chiari comunque gli eventuali motivi del gesto estremo compiuto dal militare.

Ricordiamo che anche loro hanno una vita molto particolare, dovuta in aggiunta dalla lontananza dei propri cari. Inoltre in questa emergenza sanitaria, fanno parte di coloro che non posso stare a casa, anzi diventano tasselli fondamentali per il benessere collettivo.