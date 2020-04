Napoli. All’ospedale “Cotugno” tanti pazienti stanno migliorando e ringraziano medici ed infermieri

Uno degli ospedali simbolo nella lotta al Coronavirus è sicuramente il “Cotugno” di Napoli, specializzato in malattie infettive. Sono tanti i medici e gli infermieri che ogni giorno si dedicano con professionalità ed abnegazione alle cure dei malati di Covid-19. E lo fanno con turni lunghissimi ed estenuanti, consapevoli di lottare contro la morte. Ed ora arriva una notizia confortante. Sono molti i pazienti le cui condizioni cliniche stanno migliorando ed esprimono la propria gratitudine a medici ed infermieri che si stanno prendendo cura di loro e li stanno riportando alla vita. Alcuni esprimono il proprio grazie con uno sguardo e c’è poi chi lo scrive su un semplice foglio di carta messo ben in vista alla porta della stanza in cui lotta da giorni contro il virus.

I medici raccontano che molti malati, dopo essersi svegliati nel reparto di terapia intensiva, non ricordino dove si trovano e chiedono spaesati delle notizie. Molti non ricordano di essere stati intubati e vogliono essere informati sul proprio stato di salute e su come stanno i propri familiari. E’ una situazione che i medici hanno imparato a conoscere e gestire con delicatezza e professionalità, accompagnando “per mano” i pazienti nel lento percorso della rinascita.