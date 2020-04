Monte Vicalvano. La Croce illuminata.

La Croce in cima al monte illuminata, venerdì sera, è stata la sorpresa che ha meravigliato tutta la penisola sorrentina. L’evento non preannunciato, in questa particolare settimana santa, ha destato ancor più scalpore in quanto unico elemento visibile oltre le processioni sonore. L’accensione è stata possibile grazie al volere della Parrocchia della Trinità e dalla Arciconfraternita dei Pellegrini e Convalescenti con il Priore Lino Bagno.

Nel video allegato in esclusiva anteprima per Positanonews, la squadra che ha trasportato, con un sforzo enorme, il generatore elettrico e i fari, lungo tutta la salita, impervia e ripida. Poi la fase dai approntamento, il pernotto alla buona in loco. Insomma un enorme sforzo per regalarti una emozione speciale ed unica per la quale non ci possiamo sottrarre di complimentarci e ringraziare, sia per l ‘idea che per la realizzazione.

Non dimentichiamo che la Croce, in seguito ad una bufera cadde giù, fu riposta qualche anno dopo non senza sforzi da parte degli amministratori comunali.