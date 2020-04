Il mondo del cinema piange Irrfan Khan. Aveva 53 anni.

Lutto nel mondo del cinema internazionale. L’attore indiano Irrfan Khan, star di Bollywood di fama internazionale che ha conquistato Hollywood, consacrato al successo da film come «The Millionaire», è morto oggi all’ospedale di Mumbai. Aveva 53 anni e da tempo lottava contro un tumore. L’annuncio è stato dato dal suo agente con una dichiarazione: «Circondato dall’amore della sua famiglia, alla quale teneva più di tutto, è partito per la dimora del Paradiso lasciandosi alle spalle un’eredità di arte e bellezza. Tutti preghiamo e speriamo che sia in pace».