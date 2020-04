Da Moiano alla Penisola Sorrentina i genitori dei bambini delle elementari: “Tra lezioni e compiti i bambini quando giocano?”

Moiano, frazione di Vico Equense. Ci scrive un padre di un alunno di prima elementare, “Tra lezioni e compiti i bambini quando giocano?”

Salve sono un papà di un bimbo che va alla prima elementare ( sottolineo prima elementare) a Moiano, in questi giorni di quarantena mio figlio della prima elementare non riesce proprio a sopportare mentalmente un così duraturo impegno di compiti, anche il pomeriggio.

L’American Academy of Pedriatrics ricorda anche che il gioco è così importante per lo sviluppo ottimale dei più piccoli da essere riconosciuto dalle Nazioni Unite come un diritto fondamentale di ogni bimbo.

Ma arrivano segnalazioni anche da altri comuni della Penisola Sorrentina .

Il problema sicuramente è legato al Ministero della Pubblica Istruzione che ha dei programmi da completare, ma la situazione di emergenza del coronavirus Covid-19 non permette più di affrontare la situazione nello stesso modo di prima.

La scuola di Moiano, come abbiamo potuto vedere noi stessi, è fra le migliori del circondario, si fa un grosso lavoro, raccogliamo questa lamentela di questo padre, ma anche di tanti genitori, che sono essi stessi, e non solo i figli, in difficoltà .

Una nota.. Visto che è chiaro che vi saranno promozioni per tutti, tranquillizzate i vostri figli.. dite quest’anno non sarete bocciati, sta a voi voler fare di più o di meno, anche se piccoli si possono autoresponsabilizzare..