Minori. Un omaggio ad Aldo Masullo anche dalla Costa di Amalfi

Costiera amalfitana. Dopo un particolare aneddoto di Eugenio Lorenzano da Meta, in Penisola Sorrentina (CLICCA QUI per leggere l’articolo), parte anche da Minori un cordoglio sincero per la scomparsa del maestro Aldo Masullo, innamorato del borgo di origine romane tanto da frequentarlo spesso.

L’affetto per Minori fu suscitato nel filosofio di estrazione avellinese dalla sua amicizia con un maestro scultore-pittore che a Minori ebbe i natali, residente stabile a Terzigno dopo aver in gioventù girovagato per l’Italia. Difatti fu proprio Mario Apuzzo a darmi il piacere e l’onore di conoscere il filosofo-politico Masullo, con cui qualche volta avevamo punti di vista semipolitici non contrastanti ma divergenti.

Consola la speranza che l’amministrazione comunale di Minori possa rendergli , a problemi “corona” risolti, il dovuto omaggio