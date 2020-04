Minori: toccanti tradizioni pasquali

Solo un animo arido ed insensibile minorese non ha provato quella grande commozione che ogni anno si rinnova con le tradizionali funzioni esterne della Passione di Cristo

Giovedì sera e venerdi mattina lo svolgersi della vita minorese è stato accompagnato dal canto delle nenie proposte dai “Battenti” e diffuse attraverso altoparlani sistemati sul campanile della basilica di Santa Trofimena, teatro con l’Arciconfraternita delle manifestazioni riguardanti la Settimana Santa.

Le diverse ” stazioni” che compongono il cammino dei Battenti (fedeli incappucciati e vestiti di una tunuca bianca con spesse funi attorcigliate al corpo), il penitenziale in basilica ed il cammino fino all’Arciconfraternita hanno tenuto attenti gli adulti minoresi, e non solo , molti dei quali dalle finestre e balconi delle loro abitazioni accompagnavano il canto

Il Venerdi Santo, momento della processione del Cristo morto che a Minori assume un aspetto emozionante (questa si svolge attrraverso le via del borgo illuminate solo da fiaccole e lumini alle finestre o sugli scogli o sullo specchio d’acqua del mare o sui bordi delle macere dei lometi) perchè si snoda a tarda sera. Il canto che accompagna questo rito è stato anch’esso irradiato dagli altoparlanti

Una Santa Pasqua a tutti e che la “ripresa” ci trovi più accomodanti, più semplici, più buoni