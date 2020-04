Minori. Il Sindaco Reale:”Buona Pasqua a tutti, nell’auspicio che la solennità della “resurrezione” ci avvii verso una rinnovata dimensione di serenità”

Concittadini carissimi,

sembrano quasi fuori luogo i tradizionali auguri pasquali in circostanze difficili e drammatiche come quelle attuali. Eppure, mai come oggi sento forte l’impulso ad augurare serenità e pace a ciascuno di voi.

I sacrifici duri cui siamo tutti chiamati vanno affrontati con responsabilità e con coraggio, nella certezza che, se ognuno farà il proprio dovere, la nostra comunità ne uscirà più unita e più salda.

L’esempio di chi è in prima linea (il personale medico e paramedico, le forze dell’ordine, la protezione civile e i tanti volontari) ci richiama al dovere ineludibile di solidarietà e di aiuto verso il prossimo, così coerente con i valori della Pasqua.

Queste persone voglio ringraziare per prime, senza dimenticare però i tanti che hanno sofferto e soffrono di più in questi tristi momenti: gli ammalati, i poveri, i bisognosi, gli emarginati, che una società a volte egoista non sempre sostiene quanto sarebbe opportuno. Ringrazio poi, di vero cuore, tutti i cittadini che hanno risposto con serietà e dedizione agli appelli delle autorità sanitarie, permettendo a Minori e alla costiera di dare un segno forte di responsabilità.

Vi invito a continuare così, con grande impegno, la lotta che abbiamo ingaggiato tutti insieme contro le insidie della malattia, e che ci vedrà tutti insieme superare la crisi e ritornare alla normalità.

Buona Pasqua a tutti, nell’auspicio che la solennità della “resurrezione” ci avvii verso una rinnovata dimensione di serenità.

Il Sindaco – Andrea Reale