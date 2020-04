Minori ha vissuto una settimana di pasqua particolare ai tempi del coronavirus, ascoltando lo storico canto dei battenti in filodiffusione e rivivendo i momenti di passione, attraverso le immagini video delle passate processioni. Il giorno di Pasqua, il sindaco Andrea Reale, dopo aver parlato dalla Basilica di S. Trofimena (video sotto), in collegamento con Tv Oggi ha raccontato come la Città del Gusto sta vivendo il giorno della Resurrezione. “E’ un lungomare un po’ anomalo, deserto – spiega il primo cittadino in video – perché i miei cittadini hanno ascoltato le del governo e della regione”. Reale parla appunto di una settimana santa inedita per i minoresi, per fronteggiare il coronavirus, con una risposta responsabile da parte dei suoi cittadini. Il sindaco ha rivolto un pensiero a tutti coloro che stanno operando in prima linea in questo momento, ringrazia il governatore Vincenzo De Luca per lo sforzo impiegato in questa emergenza sanitaria e poi approfitta per mandare un appello ai suoi concittadini: “Per considerare in questo momento, quanto è importante la libertà, quanto è importante aprire il cuore ai più deboli, per una Pasqua di solidarietà. Auguri a tutti quanti!”