Minori. Il sindaco Andrea Reale: “Settimana Santa diversa. Dobbiamo avere fiducia”

Minori, Costiera amalfitana. L’assenza dei fedeli e dei concelebranti ha ovviamente modificato sensibilmente i riti della Settimana Santa. Non solo di Papa Francesco, ma di ogni cardinale, vescovo e prete, in particolare in Italia. La pandemia di coronavirus ha infatti impedito ogni tipo di celebrazione con la presenza dei fedeli, ciò per evitare l’ulteriore diffusione del contagio.

Il sindaco Andrea Reale ricorda la Settimana Santa con un video di quella celebrata nel 2019 a Minori.

Sarà una Settimana Santa diversa, ma grazie a Dio abbiamo ricordi recenti e dobbiamo avere fiducia che tutto ritornerà come prima.

Orgogliosi delle nostre tradizioni.

L’ Amministrazione Comunale