Minori. Riprendono i lavori per la fibra ottica e banda ultralarga

Costiera amalfitana. Sono ripresi a Minori i lavori di predisposizione delle infrastrutture per la banda ultralarga e di posa dei cavi in fibra ottica in FTTH. L’intervento è corente con la normativa di contenimento del rischio epidemiologico, concernendo reti di pubblica utilità e rivestendo carattere di urgenza in quanto finalizzato all’ottimizzazione dei collegamenti e delle comunicazioni informatiche, tanto più indispensabili nel difficile momento attuale.

Anche in questo caso i lavori prevedono l’assoluto rispetto delle norme di sicurezza, a partire dall’utilizzo dei dispositivi di protezione del personale addetto. Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso il recupero della normalità in vista del graduale superamento della fase emergenziale.