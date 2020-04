Minori. Richiesta applicazione immediata del baratto amministrativo e sospensione quota capitale mutui enti locali.

Vista la situazione generata dalla crisi dovuta alla pandemia del Covid-19 che sta mettendo in ginocchio l’economia, creando profonde difficoltà a numerose famiglie, “Si propone quindi di realizzare un piano di emergenza manutenzione straordinaria comunale , che possa riguardare tutte le opere di manutenzione, con la possibilità di occupare un numero elevato di minoresi, in particolare:

1. Adozione baratto amministrativo;

2. affidamento di incarichi sotto soglia alle imprese edili locali che stanno

soffrendo la crisi economica dovuta alla pandemia ;

3. apertura di cantieri per lavori pubblici, quali l’ ultimazione della strada Cimitero Villamena (oggetto di mozione specifica), collegamento Torre San Miche via casa Cumbolo , già in fase di progettazione”

si chiede

la discussione sull’argomento per valutarne la fattibilità ;

l’atto di indirizzo del consiglio che impegni ad avviare una procedura per

rendere esecutiva la progettazione”

Qui il primo emendamento.

Inoltre, ancora, si chiede, se ritenuto meritevole di accoglimento, di procedere all’uso della quota capitale liberata, per garantire:

a)l’acquisto di attrezzature pulenti di sanificazione per intensificare l’azione di pulizia e sanificazione del paese, incluse tutte le attività commerciali , sgravandole dall’ onere di affrontare questa spesa per ogni singolo, la stessa resterebbero in dotazione al paese ;

b)l’istituzione di un fondo per gli inadempimenti incolpevoli legati all’emergenza sanitaria (ad esempio fitti di abitazioni, ed anche per i negozi di vendita di beni al dettaglio chiusi dalle disposizioni nazionali, nonchè utenze;

c) l’acquisto di detergenti secondo standard legislativi previsti relativamente alla composizione chimica;

d)l’innalzamento dell’esenzione per l’applicazione dell’addizionale comunale per i redditi fino a 25.000 per l’esercizio 2020;

e)l’eliminazione della TOSAP per gli esercizi commerciali fino al termine dell’anno in corso.

Qui il secondo emendamento.