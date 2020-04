Minori / Positano. Il maestro Antonio Proto “Governo e Regione non dimentichino i lavoratori a tempo determinato” . Da vedere l’intervista al maestro Antonio Proto, componente della gloriosa e grandissima banda musicale di Minori in Costa d’ Amalfi. Ci parla del problema dei lavoratori a tempo determinato, fra cui anche la moglie, dando voce alla Costiera amalfitana. La “bomba” sociale di questi lavoratori in Campania è stata lanciata da Positanonews TV una settimana fa dai lavoratori del Sorrento Palace e da centinaia di interventi, di riverbero il problema è stato affrontato anche in Costiera amalfitana, dove pure ci sono tanti lavoratori esclusi dai sussidi “Ringrazio Reale e i sindaci che hanno chiesto a De Luca di intervenire, ma fate presto, la gente non riesce a resistere”