Minori e Patti insieme in preghiera contro il Coronavirus nel nome di Santa Trofimena . Dalla Costiera amalfitana in Campania alla Sicilia Una Pasquetta di preghiera contro il Covid-19 in questo momento di Quarantena di straordinario valore. La Santa miracolosa è anche copatrona della Costa d’ Amalfi .

Lunedi 13 aprile le Comunità di Minori e Patti si fermeranno in preghiera comune davanti alle Reliquie di Santa Trofimena.

I Sindaci di Minori e Patti , in rappresentanza delle proprie comunita’ parteciperanno alla preghiera.

Inizio della diretta Facebook alle ore 18 dalla pagina di Vianova, Citta di Patti ed i Canali YouTube Santa Trofimena Tv e Basilica di San Bartolomeo Patti.

Il Sindaco Andrea Reale