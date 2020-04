Minori . Pantaleone e Nicoletta: 52 anni di unione

Minori, Costiera amalfitana . Festa grande in casa di Pantaleone Amatino e Nicoletta d’Auria a Minori alla via Gatto, sovrastante il laboratorio del maestro inventore.

Si sono festeggiasti, con i figli Lello, Igin io e Fatima, i 52 anni di matrimonio della felice coppia che ha resistito a tutto nella vita ma ha tagliato amorevolmente il traguardo momentaneo…… si attendono i 53

Le attuali restrizion i di sicurezza sanitaria non hanno consentito una festicciola con gli amici, che hanno promesso di rifarsi il prossimo anno. Naturalmnte Gaspare mette a disposizione il locale.

Auguri alla coppia da Gaspare, Gigino Conad e Biagio e dalla redazione di Positano news