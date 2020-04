Minori. Manutenzione straordinaria all’acquedotto: massima sicurezza e precauzioni

Minori, Costiera amalfitana. In applicazione della normativa di contenimento del rischio epidemiologico, il Comune di Minori ha disposto l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria delle vasche dell’acquedotto comunale. L’intervento rientra, infatti, tra quelli a committenza pubblica concernenti le reti di pubblica utilità, e riveste carattere di urgenza in quanto finalizzato alla piena funzionalità e sicurezza del sistema idrico locale.

Naturalmente, saranno adottate tutte le misure precauzionali previste, a partire dall’utilizzo dei dispositivi di protezione del personale addetto. Garantire la salute dei cittadini, tanto più in una situazione di allarme come quella che stiamo vivendo, è ora più che mai compito primario delle istituzioni, anche come positivo segnale di ripresa nell’auspicio di un graduale ritorno alla normalità.