Minori in lutto. Ci lascia Carmela Giordano, vedova Falcone

Costiera amalfitana. La città di Minori è in cordoglio per la perdita della sig.ra Carmela Giordano. Carmela era vedova Falcone, ed ora la sua famiglia ne annuncia la scomparsa, a partire dai figli, il fratello, le sorelle, i cognati, i generi, le nuore, i nipoti, i pronipoti e l’intera famiglia.

Vista l’emergenza sanitaria in corso a causa del coronavirus, non si terrà alcun rito funebre e si dispensa dalle visite. La salma, dunque, sarà benedetta e trasportata al Cimitero di Minori domani, mercoledì 15 aprile alle ore 9:30 per l’inumazione, con partenza dalla dimora dell’estinta.

La redazione di Positanonews e il suo direttore esprimono la più totale vicinanza ai familiari della cara sig. Carmela, nella speranza che un caloroso abbraccio possa attenuare lievemente il dolore.