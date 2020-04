A Minori si lavora per la balneabilità e la sicurezza delle acque.

Sono in corso a Minori i lavori di pulizia e manutenzione nella foce del vecchio alveo del torrente Rheginna Minor.

L’intervento concerne la pulizia dell’area dai materiali di accumulo ammassati durante il periodo invernale, in particolare sabbia e detriti, e ricomprende anche il canalone adiacente l’impianto di sollevamento.

Le attività si concluderanno presumibilmente entro la prossima settimana, includendo il ripristino dell’impianto di illuminazione e l’intervento di disinfezione e derattizzazione.

L’opera è particolarmente rilevante rispetto alla salubrità delle acque di balneazione, tanto più indispensabile all’inizio di una stagione estiva già gravata delle cautele necessarie a scongiurare il rischio epidemiologico.

L’Amministrazione Comunale informa poi che stanno per prendere il via i lavori di manutenzione della sorgente e dei serbatoi di Via Pioppi, a garanzia della sicurezza delle acque chiare.

