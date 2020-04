Minori: la scomparsa della signora Carmela Giordano Falcone. Il ricordo di Gaspare Apicella

Minori, Costiera amalfitana . La scomparsa a Minori della signora Carmela Giordano ci riporta al ricordo di un simpatico ed apprezzato personaggio di diversi anni addietro, Mario Falcone, suo consorte

Mario e Carmela hanno tirati sù, in un periodo non tanto roseo, una bella nidiata di maschi e femmine, tutti bravi figli, nessuno dei quali oggetto di lamentele da parte della società del borgo, anche se alcuni ormai sono lontani da Minori per scelta, forse, dettata da necessità

Negli ultimi anni Mario è stato collaboratore scolatico (bidello) del liceo classico di Amalfi: ai suoi funerali gli alunni (tanti) dell’istituto piangevano (non capita spesso)

Io volevo portare una parola di conforto amichevole al figlio Vincenzo (‘o francese) che ha collaborato con la mia attività per anni, ma la situazione attuale di grande sicurezza sanitaria lo impedisce.

Condoglianze tutta la famiglia da Gaspare