Minori. La nuova modulistica di autocertificazione in vigore da domani

C O M U N E D I M I N O R I. Di seguito la nuova modulistica di autocertificazione in vigore da domani 14 aprile 2020. In seguito alla proroga delle restrizioni fino al 3 maggio, cambia ancora la modulistica di autocertificazione, che sarà in vigore a partire da domani, martedì 14 aprile 2020.

Qui l’allegato.