Minori. Fulvio Mormile: richiesta ultimazione del tratto viario tra Villamena ed il capoluogo

Minori, Costiera Amalfitana. Fulvio Mormile: richiesta ultimazione del tratto viario tra Villamena ed il capoluogo.

Il consigliere comunale di Minori Fulvio Mormile ha chiesto al sindaco di ultimare i lavori che interessano il tratto viario tra Villamena ed il capoluogo, “Visto che i residenti del borgo Villamena hanno presentato svariate istanza per il collegamento viario” e considerato “che per il raggiungimento di tale sito oggi non è servita dal trasporto interno, che nel particolare la popolazione ivi residente è costituita da diverse persone anziane e malati, che il progetto dell’intera opera fu redatto e protocollato il 26.20.1995, approvato con delibera di C.c n 47 del 26.06.1997 per un importo di lire 2’205,680,000, approvato ulteriormente con delibera G.C 189 26.11.2002 per € 1’139138,65, l’intero tracciato viario ottenimento il permesso a costruire per aver ricevuto tutti i pareri favorevoli con l’ emissione del decreto n1 del 2002 da parte della Comunità Montana, che la Regione Campania con proprio decreto nel 2003 con la misura :Patto

Territoriale Monti Lattari ,ne assegnava un finanziamento pari ad € 1’019485,92 attribuendone il codice PTASA/44, l’intero finanziamento per snellire la procedura venne diviso per lotti funzionali il cui primo finanziò il primo tratto di strada PTASA/44 A , lasciandone un residuo di € 247’382,86 per il secondo lotto funzionale il PTASA/44 B, e risulta erogato ed implementato” ad, ancora, considerato “che ad oggi l’opera sia incompiuta, che la stessa è stata inserita integramente nel Puc, avendone di conseguenza la sua conformità , con implicità conformità a gli strumenti di pianificazione sub comunali, che tale opera risulta essere all ‘interno del piano triennale delle opere pubbliche in

corso di validità, che per alcune opere quali il ristoro di alcuni proprietari sembrerebbero essere state

risarciti con fondi comunali , estranei al finanziamento , o in variante al piano economico e finanziario dell’ opera , un eventuale distrazione o impropria gestione dei fondi potrebbe formalizzare un danno erariale”, si richiede si “valutarne il riavvio dell’opera”.

Qui la mozione.