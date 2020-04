Minori. Il comune ricorda Alfonso Lembo e il memorial con il gruppo “Piazza Cantilena”

Costiera amalfitana. Un ricordo da Minori nel 2019: Il Comune, nell’ambito del suo variopinto programma di manifestazioni culturali vi dà appuntamento per domenica 11 agosto a Minori in Via Maggiore Garofalo con il gruppo musicale “PIAZZA CANTILENA”. L’ensemble propone lo spettacolo intitolato “ ’A puteca d’‘o barbiere” che rende omaggio alla musica napoletana ed a tutti coloro che la hanno resa famosa nel mondo: da Di Capua A Murolo, da Piazzolla a Carosone, da Pino Daniele a Dalla.

Un approccio rispettoso dei brani e, nello stesso tempo, leggero, senza disdegnare tuttavia un pizzico di fantasia ed interpretazione. Gli artisti impegnati nello spettacolo saranno: Giuseppina Mansi, alla voce, al pianoforte e alla chitarra. Al suo fianco Giovanna Della Mura alla voce, Tommaso Barra al mandolino, Antonio Lambiase al contrabbasso, Gerardo Flauto alle percussioni. L’utilizzo di strumenti autentici e senza ausilio di suoni campionati, rende gradevolissimo l’ascolto. Ne scaturisce un piacevole ed elegante concerto denso di emozioni.

La serata è dedicata all’ideatore e fondatore del gruppo, l’ “esperto dilettante” come amava definirsi, il fisarmonicista Alfonso Lembo prematuramente scomparso questa primavera.

DOMENICA 11 Agosto 2019 – Minori “ ’A PUTECA D’ ‘O BARBIERE ”.