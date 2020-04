Minori, Il Battente ed altri racconti: l’opera fantasiosa di Francesco Collano

Per le edizioni Terra del Sole, con prefazione di Andrea Reale, sindaco di Minori, è in vendita on line e nelle librerie un volume che parla di alcune leggende. La prima riguarda la processione del Venerdi Santo a Minori: “… e se tra i Battenti si nascondesse un fantasma? … c’è una leggenda che cela la spiaggia del Cavallo morto a Maiori?… quali misteri nella villa si Summonte a Vietri sul mare.” E’ una intrigante opera fantasiosa di Francesco Collano che potrebbe essere di grande utilità in queste giornate dure da trascorrere.