Minori. Il bando per l’assegnazione di contributi a sostegno al pagamento del canone di locazione

Minori, Costiera Amalfitana. Il bando per l’assegnazione di contributi a sostegno al pagamento del canone di locazione.

Appena pubblicato sul sito del Comune di Minori www.comune.minori.sa.it il BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19, va compilato il modello di domanda allegato e potrà essere inviata via mail a info@comune.minori.sa.it o all’indirizzo pec comune.minori@asmepec.it o, in caso impossibilitati ad inviare per le vie telematiche, si può telefonare al n. 340 6916778 e fissare un appuntamento per la consegna a mano al protocollo. La domanda può essere inoltrata entro le ore 12.30 dell’8 maggio 2020.

Qui l’avviso.

Qui la domanda.