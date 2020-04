Minori. Auguri a Martina Russo per la sua laurea con lode in Lingue e Culture per l’editoria

Minori, Costiera Amalfitana. Auguri a Martina Russo per la sua laurea con lode in Lingue e Culture per l’editoria.

I passi avanti dei giovani, non si fermano in questo particolare momento di emergenza .

Laurea con lode, in Lingue e Cultura per l’editoria, all’Universita’ di Verona per la 23enne Martina Russo originaria di Minori, residente a Mantova, che ha presentato come tesi, un edizione digitale di un manoscritto del medioevo.

La discussione della tesi è stata discussa via Skype, tra la soddisfazione e l’orgoglio di mamma Giuseppina e papà Pasquale a cui ci stringiamo per gli auguri.

A Martina auguriamo un futuro ricco di successi professionali e personali.

Roberto Buonocore