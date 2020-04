MINISTRO FRANCESCHINI, LA COSTIERA TI CHIAMA

Oggi Secondo Amalfitano nella sua diretta quotidiana “SCOPRI RAVELLO”, giunta al 28° giorno consecutivo, ha dato ampio risalto alla lettera che Salvatore Di Martino ha inviato ai colleghi Sindaci della Costa d’Amalfi, e che noi di Positanonews abbiamo integralmente pubblicato (https://www.positanonews.it/2020/04/costiera-amalfitana-la-nota-del-sindaco-ravello-tutti-sindaci-della-costa-damalfi/3379752/)

Indubbiamente è questo il momento di pianificare il futuro prossimo in modo strategico; se il Governo e le Regioni stanno pianificando la cosiddetta “fase 2” come ritorno ad una vita pseudo normale, pensando agli aspetti tecnici – il controllo, la sicurezza, il distanziamento sociale controllato, le categorie, etc. etc. – , il nostro territorio richiede una pianificazione più strategica.

Chi viene in Costiera, lo fa per vivere un periodo di riposo e godere di panorami e beni mozzafiato, vuole che tutto sia programmato per rendergli possibile il soggiorno nel massimo del confort e della tranquillità; vuole scegliere dove andare, cosa toccare, con chi andare ed intrattenersi; di sicuro non vuole dover leggere su un’ordinanza, una direttiva o una raccomandazione, come e quando farlo.

A questa considerazione ne va aggiunta un’altra forse ancora più preoccupante: in Costiera ben oltre il 50% dei turisti è straniero, con punte che arrivano anche all’80% in posti come Ravello, e quella che stiamo vivendo è, per l’appunto, una pandemia.

Conseguenza? Semplice! Nel mondo il rientro alla normalità sarà estremamente variegato e dilazionato nel tempo. A deciderlo sarà l’Economia, la Sanità, ma soprattutto la reazione che il turista cosmopolita avrà nel post pandemia.

“La Costiera non ha fabbriche da riaprire e macchine da riaccendere per riprendere a produrre bulloni” – ha detto Secondo Amalfitano durante la sua diretta che potete rivedere ( https://www.facebook.com/secondo.amalfitano/videos/10219308968626719/ ) – gli chiediamo di esplicitare meglio il concetto:

“E’ sotto gli occhi di tutti: la Costiera è Patrimonio Mondiale dell’Umanità; ha una storia millenaria alle spalle che il mondo le riconosce; è fra le località più gettonate per set cinematografici e matrimoni internazionali; le star di tutto il mondo e dei vari mondi, hanno lasciato la loro impronta su questo territorio; quindi? Per riprendere a lavorare è indispensabile che domanda ed offerta ritornino a quello che erano prima, in modo da ricevere ed offrire le stesse cose di prima. Queste due condizioni sono imprescindibili; mi pare fin troppo evidente che per riaverle si debba aspettare che il mondo, almeno quello che ci interessa, superi la fase 1 e la fase 2, completamente. Fin qua credo che il concetto sia quasi del tutto matematico ed economico, quindi con margini di discussione prossimi allo zero. Quello che dobbiamo chiederci è : Come aspettare che finiscano la fase 1 e la 2 nel mondo? Cosa fare nel frattempo? “.

Indubbiamente il discorso è semplice nella sua proposizione, ma è estremamente complesso nella sua definizione. Di qui la proposta del Sindaco di Ravello che potremmo in estrema sintesi riepilogare: la Costiera deve affrontare e risolvere il problema in modo congiunto e sinergico fra tutti i comuni; per farlo sarebbe auspicabile partire chiamando al nostro capezzale esperti di assoluto valore che conoscono bene e amino la Costa d’Amalfi.

Dottore Amalfitano lei ha qualche idea in proposito?

“Diverse e semplici. Prima riflessione. Viviamo in un momento drammatico, per rimanere in tema di COVID 19, siamo come i malati che si trovano nella fase intermedia di polmonite acuta, possono rientrare totalmente alla normalità passando solo per una fase di riabilitazione, o possono aggravarsi e andare in terapia intensiva. Oggi immaginare che possa essere il paziente stesso e da solo a scegliere la terapia giusta e i tempi di somministrazione dei farmaci, mi sembra una follia. Abbiamo alla guida delle nostre Amministrazioni dei Sindaci, bravi o non bravi è del tutto ininfluente, di sicuro non sono specialisti come quelli che servono ai malati COVID. Non credo di fare torto a nessuno affermando questo concetto.

Seconda riflessione. Il rischio che la Costiera, stretta nella morsa della crisi, possa imbarcarsi in soluzioni avventate e a più basso costo, non è forte, ma altamente probabile. Fare il censore altrui è gioco facile e non troppo corretto, ma non ho letto e sentito nulla di concreto e propositivo sul fronte dell’imprenditoria della Costiera e neppure su quello della Politica Locale. Tutti stanno affannandosi o a tamponare (mai termine fu più evocativo) l’emergenza dei contagi e degli isolamenti, o ad alzare la voce su cosa dovrebbero fare gli altri; non sono segnali confortanti.

Terza riflessione. La Costiera si è guadagnata un posto di prima fila nel teatro mondiale del turismo, grazie all’opera del Padreterno o, se preferite, della Natura, e all’opera dei nostri genitori e antenati; Forse è il caso che almeno un cappello su quel posto lo appoggiamo anche noi, magari anche solo per tenerlo occupato in attesa che “passa a nuttata”.

Idee? Proposte? Come ho detto oggi rivolgendomi ai Sindaci nella mia diretta giornaliera, questo che stiamo vivendo è il tempo della modestia e dell’intelligenza. Chiamare alcuni amici della Costiera, che la amano e sono nomi di rilievo nei vari mondi che contano, e chiedere loro una mano, ritengo sia la strada giusta. Di sicuro una tale operazione mostrerà al mondo una terra UNITA, CHE HA VOGLIA DI FARE, e che HA AMMINISTRATORI CAPACI.

Un appello lo farei anche agli imprenditori della Costiera: chi più e chi meno, tutti avete una posizione economica migliore, e non di poco, dei vostri dipendenti; forse è il caso che dimostriate concretamente di tenere a loro ed alla loro professionalità e, per molti di essi, alla loro fedeltà; qualche iniziativa per alleggerire il loro presente sarebbe cosa buona e giusta. Non ci facciamo illusioni, la fase 1 per l’Italia finirà fra un mese o forse due, la fase2 per noi della Costiera finirà, spero, per Pasqua 2021; i modi e i termini per alleviare le sofferenze economiche e psicologiche dei lavoratori che sono la struttura portante del nostro turismo, sono tanti; a volte basta il buon senso e la volontà, perché la fantasia non ci difetta; anche garantire loro, attraverso i vostri consulenti, uno sportello informativo e di assistenza, da quella fiscale a quella contributiva, passando per quella giuridica a quella sanitaria, sarebbe un segno di vicinanza e sostegno. Ma questo è veramente il minimo.”

Non ci risulta che altrove si stia procedendo su una strada simile; abbiamo letto e sentito di singoli imprenditori che hanno avviato iniziative molto encomiabili per i loro dipendenti; abbiamo conoscenza delle iniziative di singole Amministrazioni, ma questa proposta per la Costiera sembra avere almeno il pregio della unicità. Indubbiamente la Costiera Amalfitana ha delle peculiarità profondamente diverse da altre parti del Paese, ed il rischio che possa saltare il banco è molto forte. Se pensiamo al solo gettito che per i nostri comuni veniva dai parcheggi e dalla tassa di soggiorno, dobbiamo parlare di diversi milioni di euro che non entreranno; queste somme per il 2020 non ci saranno, e con loro non ci saranno tutti i servizi che venivano pagati con quelle somme.

Se qualche tempo fa abbiamo potuto riscontrare che la Costiera Amalfitana, grazie alle sue caratteristiche e peculiarità, non aveva risentito quasi per nulla della grave crisi economica che l’Italia ha vissuto; oggi possiamo facilmente dire che, per quegli stessi motivi, e per assurdo, Proprio la Costiera Amalfitana potrebbe pagare il prezzo più alto al Coronavirus.

Forse sarebbe bene che, al momento di riflessione invocato dal Sindaco di Ravello Salvatore Mi Martino, si invitasse anche il Ministro Franceschini; la Costiera Amalfitana potrebbe fare da palestra al sistema Italia, almeno per quelle aree di eccellenza come la nostra, che pure non mancano nel nostro Paese.

Seguiremo attentamente gli sviluppi di questa iniziativa, e mettiamo sin d’ora il nostro giornale e i nostri mezzi a disposizione dei Comuni della Costa, speriamo finalmente uniti, ed anche degli imprenditori tutti per qualsiasi iniziativa essi intendano avviare, anche per dare man forte alle Amministrazioni Comunali dall’alto della loro esperienza e competenza.