Minacce social ai magistrati Gratteri e Maresca “Dovete morire col coronavirus”

Gruppi nati sui canali social per offendere e intimidire. Minacce esplicite, ingiurie rivolte a due dei magistrati maggiormente esposti nella lotta alle mafie. Sono decine le chat passate attraverso i canali social di sedicenti parenti e amici di boss mafiosi, con cui vengono presi di mira il magistrato napoletano Catello Maresca (oggi sostituto procuratore generale a Napoli, dopo oltre dieci anni in Dda e nel pool antiterrorismo) e il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri.

Messaggi di rabbia, di odio, come puntualmente raccontato dai vertici della Fondazione Antonino Caponnetto, in piena emergenza sanitaria, quando l’attenzione nazionale è interamente rivolta alle strategie per uscire dalla crisi sanitaria ed economica.

CHAT DI ODIO

Perché questi rigurgiti contro due magistrati antimafia? Basta rileggere gli interventi pubblici resi dai due inquirenti, sin dalle primissime fasi di questa emergenza, a partire dai tumulti di inizio marzo all’interno delle carceri italiane. Si parte dal rischio scarcerazioni. O comunque dalla possibilità che le maglie della giustizia si allarghino, vanificando anni di lavoro da parte degli inquirenti. In che modo? Secondo Catello Maresca, gli scontri di inizio marzo nelle carceri italiane erano fomentati dall’esigenza di assicurare canali di comunicazione con il mondo esterno. E la stessa decisione di assicurare tablet per i contatti skype (attraverso dei sistemi oggettivamente poco tracciabili), per ovviare allo stop dei colloqui, rappresenta un punto in favore delle mafie. Colloqui telematici assicurati anche ai detenuti in regime di alta sicurezza (quindi potenzialmente boss) che consentono di mantenere in vita il proprio potere criminale, di rompere il sistema di isolamento creato grazie a indagine durate anni.

Un allarme, quello del pm Maresca, che va calato in un ragionamento decisamente più ampio: stando al magistrato napoletano, infatti, bisogna lavorare per assicurare presìdi sanitari differenziati (le cosiddette aree covid) all’interno delle carceri, a garanzia di tutti, senza però smantellare quel sistema di controllo costruito al termine di indagini complesse e faticose. Il rischio – ha spiegato Maresca – è che le mafie escano rafforzate da questo tipo di interventi.

Durissime le prese di posizione anche del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che è intervenuto con determinazione sulla necessità di evitare scarcerazioni, premi e benefici all’ombra della pandemia.

Ed è in questo senso che si leggono espressioni di questo tipo: «Un altro morto in carcere (a proposito del decesso di un detenuto), te lo porti sulla coscienza»; parole del tipo: «Speriamo che il virus uccida anche te», che sanno di sinistro, di minaccioso, perché puntano a spegnere voci critiche sulla gestione dell’emergenza.

Sono decine gli interventi all’interno della stessa chat che prendono di mira i due magistrati, quasi come se facessero parte di un unico fronte nemico da abbattere.

WELFARE MAFIOSO

E non c’è solo il fronte delle carceri ad alimentare odio nei confronti dei due magistrati. Non sono piaciuti gli interventi finalizzati a tenere alta l’attenzione sul cosiddetto welfare criminale che, proprio in regime di quarantena, punta a fornire assistenza alle famiglie in difficoltà, in cambio di consenso e radicamento economico sul territorio. Uno scenario non secondario, che si nutre di appelli e di rivendicazioni a mezzo social, proprio in un periodo in cui – grazie ai tablet governativi – vengono consentite conversazioni a mezzo skype tra detenuti e i propri retroterra familiari.

