Migliaia di flaconi di detergente venduti per disinfettante: denunciati nel salernitano

Spacciavano normale detergente per disinfettante: la Guardia di Finanza di ha denunciato due persone di Vallo della Lucania, nel Salernitano, durante controlli che, in tutta la zona, hanno portato al sequestro di oltre tremila flaconi di anti settico «tarocco». Dopo il sequestro dei primi 150 flaconi – come riporta il Mattino –, le Fiamme Gialle vallesi sono risalite alla società produttrice, con sede nell’Agro nocerino-sarnese, dove i militari di Nocera Inferiore ne hanno trovati altri 3mila già confezionati, oltre a 30mila etichette adesive con attestazioni mendaci. I titolari delle due attività commerciali sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di «frode nell’esercizio del commercio» e rischiano ora la reclusione fino a due anni o una multa di oltre 2000 euro.